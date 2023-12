Boc International China Co Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse für die Boc China-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 11,02 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,99 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 10,83 CNH über dem letzten Schlusskurs von 9,99 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Boc China-Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Boc China-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen. Aufgrund statistischer Auswertungen und historischer Datenmengen wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde die Boc China-Aktie mehr diskutiert als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Boc China-Aktie somit gemischte Bewertungen auf technischer und sentimentaler Ebene.