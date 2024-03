Boc International China Co Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Boc China-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -1,47 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Boc China eingestellt waren. Dennoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Häufung von Verkaufssignalen führt auch zu einer "Schlecht" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Boc China momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Boc China somit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Kriterien der Analyse, darunter die charttechnische Bewertung, die Anlegerstimmung und der Relative Strength Index.