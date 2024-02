Boc Hong Kong Holdingsadr Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Dividende der Boc Hong Kong-Aktie bietet aktuell eine Rendite von 6,71 %, was 0,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Technisch gesehen hat die Boc Hong Kong-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 21,65 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,1 HKD, was einem Unterschied von -11,78 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 19,75 HKD liegt der letzte Schlusskurs (-3,29 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Boc Hong Kong-Aktie daher technisch gesehen als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Boc Hong Kong als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,11 insgesamt 6 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 7,58 im Segment "Handelsbanken". Die fundamentale Analyse führt somit zu einer Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Boc Hong Kong ist insgesamt positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Es wurden vor allem positive Meinungen geäußert, und auch die Themen rund um Boc Hong Kong wurden positiv bewertet. Jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt sieben (6 Schlecht, 1 Gut). Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.