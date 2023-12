Boc Hong Kong Holdingsadr Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Boc Hong Kong hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Finanzsektor im letzten Jahr um -10,92 Prozent entwickelt, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,37 Prozent, wobei Boc Hong Kong mit 5,54 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boc Hong Kong-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 22,63 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,25 HKD liegt, was einem Unterschied von -10,52 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 21,01 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nur um -3,62 Prozent davon abweicht. In diesem Fall wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Boc Hong Kong diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen eine negative Stimmung, während nur neutraler Austausch an zwei Tagen verzeichnet wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boc Hong Kong bei 7,09 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,62 liegt. Dies entspricht einer Überbewertung um 26 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

