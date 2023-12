Boc Hong Kong Holdingsadr Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen die rote Farbe, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In Bezug auf das Unternehmen Boc Hong Kong wurden in letzter Zeit verstärkt negative Themen diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt daher eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boc Hong Kong liegt bei 7,09, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aktien mit einem höheren KGV gelten in der Regel als teurer. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boc Hong Kong-Aktie betrachtet. Unter Verwendung der letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert 22,69 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 20,95 HKD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bei Verwendung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Boc Hong Kong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,92 Prozent, was eine Underperformance von -6,43 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 4,75 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

