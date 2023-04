Boating Sanya & Sanya International Wine and Spirits Fair 2023 schließt mit erfolgreichen Ergebnissen ab

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Sanya, China (ots/PRNewswire) -Die Boating Sanya & Sanya International Wine and Spirits Fair 2023, die vom 13. bis 17. April stattfand, ist mit durchschlagendem Erfolg zu Ende gegangen. Die Veranstaltung umfasste eine Ausstellungsfläche von insgesamt 14.600 Quadratmetern zu Wasser und zu Lande, auf der fast 600 renommierte Marken von Yachten und Booten, Wassersportausrüstung, Wein und Spirituosen aus China und der ganzen Welt präsentiert wurden. Die fünftägige Veranstaltung markierte das weltweite Debüt international anerkannter Yacht- und Weinmarken, und zum ersten Mal hielt der Concours Mondial de Bruxelles (CMB), einer der renommiertesten Weinwettbewerbe weltweit, seine Preisverleihung für die Region China in Sanya ab.Durch die Kombination von Sanyas natürlichen Ressourcen mit der florierenden Yachtindustrie präsentiert sich die Boating Sanya 2023 in einzigartiger Weise sowohl zu Wasser als auch zu Land. Auf der Wasserfläche wird eine Vielzahl von Yachten und Booten bekannter Marken wie Heysea Yachten, Azimut Yachts, MOANA YACHTS, Nautique Boats und Leopard Catamarans ausgestellt. Besonders erwähnenswert ist, dass Heysea seine Seaview 56 weltweit zum ersten Mal vorstellte und die Azimut Grande S10 ihren ersten Besuch im Freihandelshafen von Hainan (Hainan FTP) absolvierte.Das Sanya International Yacht Center feierte ebenfalls sein Debüt als Hauptaustragungsort der Messe. Das Zentrum ist ein umfangreiches Projekt und damit ein idealer Austragungsort für das Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Yacht Summit Forum, das während der Messe stattfand und Fachleute aus der Branche versammelte, um Möglichkeiten für die Branche zu erkunden.Auf der Sanya International Wine and Spirits Fair 2023 waren preisgekrönte Weingüter und Marken aus mehr als 20 Ländern sowie berühmte Wein- und Spirituosenerzeugungsregionen vertreten. Auf der Messe wurde mit über 800 Marken aus 24 Weingütern, die sorgfältig von der ShanghaiInternational Wine Challenge (SIWC) ausgewählt wurden, 60 Marken von 10 Weingütern, die vom CMB ausgewählt wurden und 75 Marken, die von CNSC Duty Free Sanya vorgestellt wurden, eine beeindruckende Auswahl an Weinen und Spirituosen präsentiert. Insgesamt wurden fast 1.000 Wein- und Spirituosenmarken ausgestellt, was die Messe zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung für Wein- und Spirituosenliebhaber machte.Während der Messe lud das Sanya Tourism Promotion Board (STPB) zusammen mit der SIWC die renommierten Weinexperten Julien Boulard, Leon Liang und Dai Xiaoqun ein, ihr Wissen und ihre Erfahrungen bei Weinverkostungen mit Weinliebhabern zu teilen. Das STPB lud auch Unternehmer, Verbandsvertreter und Prominente wie Alex Fong und Kara Wai aus Hongkong nach Sanya ein, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Dies war Teil der Bemühungen des STPB, die kulturelle Kommunikation zu vertiefen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hainan und Hongkong voranzutreiben.Ein bemerkenswertes Ereignis während der Messe war die Preisverleihung des CMB, bei der 15 Grand Gold-, 83 Gold- und 62 Silbermedaillen verliehen wurden. Der CMB gilt als einer der drei bedeutendsten internationalen Weinwettbewerbe der Welt und wird gemeinhin als „Oscars" der Weinindustrie und „Olympiade" der Weinveranstaltungen bezeichnet.„Die CMB-Preisverleihung hat Hunderte bekannter in- und ausländischer Unternehmen und Gäste nach Sanya gelockt, was weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit schafft und die Geschäftsmöglichkeiten der Stadt erweitert", sagte Albert Yip, Generaldirektor des STPB, „Wir heißen Wein- und Spirituosenhersteller herzlich willkommen, in Sanya zu investieren und Geschäfte aufzubauen. Außerdem laden wir weitere Messeveranstalter ein, Sanya als Veranstaltungsort in Betracht zu ziehen, denn nach Jahren rasanter Entwicklung hat sich die Stadt zu einem modernen, vielfältigen und dynamischen internationalen Reiseziel entwickelt."Mit dieser Veranstaltung als neuem Ausgangspunkt wird Sanya seine Ressourcen nutzen und durch die Kombination von Messen, Festivals, Wettbewerben und Auftritten weiterhin eindrucksvolle Erlebnisse bieten, die ihre Wettbewerbsfähigkeit als internationales Reiseziel steigern.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056817/2023_Sanya_International_Wine_Spirits_Fair.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/boating-sanya--sanya-international-wine-and-spirits-fair-2023-schlieWt-mit-erfolgreichen-ergebnissen-ab-301801587.htmlPressekontakt:Chen Murou,sytpb0898@163.comOriginal-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuell