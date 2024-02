Boat Rocker Media Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Boat Rocker Media ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Boat Rocker Media-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,89, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Einschätzung einer Aktie sind auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz wichtig. In Bezug auf die Boat Rocker Media-Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein "Neutral"-Wert für Boat Rocker Media.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Boat Rocker Media von 1 CAD um -39,76 Prozent vom GD200 (1,66 CAD) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,17 CAD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Boat Rocker Media-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Unsere Analysten haben zudem die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird Boat Rocker Media hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.