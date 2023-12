Boadicea Resources Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu indizieren. Für die Boadicea liegt der RSI bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 68 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Boadicea eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Boadicea daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Boadicea von 0,035 AUD ein "Schlecht"-Signal ist, da er 30 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 weist mit einem Kurs von 0,04 AUD ebenfalls ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -12,5 Prozent beträgt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger zunehmend positiv ist und das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich. Daher erhält die Boadicea-Aktie ein "Gut"-Rating.

