Bnp Paribas Adr Aktie: Das wird teuer!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Bnp Paribas-Aktie eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was deutlich über dem Sektor liegt. Demgegenüber steht die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten, die bei 0 Prozent liegt. Auch hier übertrifft die Bnp Paribas-Aktie mit einer Rendite von 58,4 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, verdeutlicht die starke Entwicklung der Bnp Paribas-Aktie. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 57,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 63,09 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,44 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 57,49 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+9,74 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Bnp Paribas-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bnp Paribas mit 8,78 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bnp Paribas überwiegend negativ diskutiert, mit vier Tagen positiver und sechs Tagen negativer Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dementsprechend erhält Bnp Paribas auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Sollten Bnp Paribas Adr Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Bnp Paribas Adr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bnp Paribas Adr-Analyse.

Bnp Paribas Adr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...