Bnp Paribas Adr Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Dividendenrendite für Bnp Paribas beträgt derzeit 2,68 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 4,67 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Bnp Paribas in letzter Zeit kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Jedoch haben unsere Programme eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Bnp Paribas in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich konnte Bnp Paribas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,4 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent hatten. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,4 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Bnp Paribas mit 58,4 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bnp Paribas beträgt derzeit 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Bnp Paribas in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz, Branchenvergleich und fundamentale Kennzahlen gemischte Ergebnisse erzielt.

