Bnp Paribas Adr Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bnp Paribas zeigt eine Bewertung von 48,37, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf der Basis einer 7-tägigen Berechnung liegt der RSI bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bnp Paribas bei 58,11 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 63,14 EUR liegt. Die Abstände zum GD200 und GD50 werden als positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Bnp Paribas eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Unternehmen. Trotzdem gibt es mehrere bestätigte Handelssignale, die überwiegend positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat die Bnp Paribas in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +58,4 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie 58,4 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Bnp Paribas eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

