Bnccorp Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "BNC":

Die Bewertung der Bnccorp-Aktie basierend auf Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Rating. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, und auch die Diskussionsintensität hat sich nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bnccorp derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat eine Dividendenrendite von 138,66 Prozent, was zu einer Differenz von -138,66 Prozent für die Bnccorp-Aktie führt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bnccorp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 23,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,7 USD liegt deutlich darüber, mit einem Unterschied von +23,65 Prozent. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (23,51 USD) zeigt einen positiven Unterschied von +22,08 Prozent, wodurch die Bnccorp-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bnccorp mit einem Wert von 16,31 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 15 liegt der Abstand aktuell bei 5 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Basis als "Schlecht" eingestuft.