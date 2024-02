Bmtc Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Bmtc verwenden wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 58,06 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bmtc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Bmtc liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 38,79, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bmtc im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel eine Dividendenrendite von 2,7 % aus, was 0,73 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 3,43 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung aufgrund des leicht niedrigeren Ertrags.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Bmtc ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,09 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 35,31 liegt. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bmtc zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Bmtc.