Bm Technologies Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

In den letzten Wochen gab es bei Bm keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 87,5 Punkte, was darauf hinweist, dass Bm momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 83,16, dass Bm überkauft ist, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bm-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,68 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,9 USD liegt, was eine Abweichung von -29,1 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,55 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -25,49 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was einer Steigerung um 321,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Bm-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.