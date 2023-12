Blumont Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Stärke Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtbewegung setzt. Der RSI der Southern Archipelago liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren. Für die Southern Archipelago haben wir eine mittlere Aktivität und eine stagnierende Stimmungsänderung gemessen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Southern Archipelago um mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.