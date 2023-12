Blumont Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Southern Archipelago war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor verzeichnete die Aktie des Southern Archipelago im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent, was 19,66 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -2,95 Prozent, und die Aktie liegt 22,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Southern Archipelago Aktie von 83,33 liegt über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 63 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 51 entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Southern Archipelago Aktie von 0 Prozent liegt 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.