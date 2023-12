Blumont Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Electronic":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Southern Archipelago war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Southern Archipelago mit 0 Prozent 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche eher unrentabel ist, weshalb die Redaktion sie als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Southern Archipelago liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 0, was bedeutet, dass die Aktie für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Southern Archipelago im letzten Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt, was 19,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -2,95 Prozent, wobei Southern Archipelago aktuell 22,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.