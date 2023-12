Blumetric Environmental Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Blumetric Environmental schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,16 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,16 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der die Blumetric Environmental derzeit ebenfalls als "Schlecht" einstuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,37 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,3 CAD um -18,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,29 CAD entspricht einer Abweichung von +3,45 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Blumetric Environmental ebenfalls als Neutral ein. Der RSI7 liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 45,83, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,04 Prozent erzielt, was 8,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 3,41 Prozent, und Blumetric Environmental liegt aktuell 10,45 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.