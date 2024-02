Bluestone Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse der Bluestone -Canada-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,33 CAD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +6,06 Prozent, da der Aktienkurs bei 0,35 CAD liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,32 CAD, was einer Differenz von +9,38 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat Bluestone -Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -11,2 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,14 Prozent im letzten Jahr, wobei Bluestone -Canada 11,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Bluestone -Canada-Aktie festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der neutralen Diskussionen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.