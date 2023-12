Bluestone Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Bluestone -Canada verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,33 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bluestone -Canada im Branchenvergleich um -57,03 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -11,3 Prozent im letzten Jahr, worunter Bluestone -Canada um 57,03 Prozent zurückgeblieben ist. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bluestone -Canada derzeit bei 0,38 CAD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,19 CAD notiert, ergibt sich ein Abstand von -50 Prozent. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -17,39 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Bluestone -Canada-Aktie somit die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Bluestone -Canada derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent liegt. Diese Differenz von -3,83 Prozent zur Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bluestone -Canada festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Bluestone -Canada aufgrund seiner Performance, technischen Analyse und Dividendenpolitik eine Gesamtbewertung von "Schlecht" und ein "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.