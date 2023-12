Bluestar Adisseo Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Bluestar Adisseo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 3,85 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,23 Prozent, wobei Bluestar Adisseo aktuell 3,85 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung bei Bluestar Adisseo. Dies basiert auf der Analyse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die vermehrt negative Themen diskutierten. Daher wird das Sentiment für die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Anzahl der Diskussionen blieb hingegen stabil, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 7,97 CNH um -2,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich bei dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), für den ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Bluestar Adisseo diskutiert wurde. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, weshalb das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Bluestar Adisseo ergibt.