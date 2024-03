Bluestar Adisseo Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Bluestar Adisseo verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,05 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -23,02 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,97 Prozent im Branchenvergleich für Bluestar Adisseo. Auch im "Materialien"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance erzielen, da die mittlere Rendite in diesem Bereich -23,02 Prozent betrug, während Bluestar Adisseo um 19,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bluestar Adisseo diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 10 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation registriert, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wurde ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der Bluestar Adisseo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen von 8,03 CNH ermittelt. Da der letzte Schlusskurs bei 8,53 CNH liegt, deutlich darüber (+6,23 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,1 CNH) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,31 Prozent) ein "Gut"-Rating für die Bluestar Adisseo-Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Bluestar Adisseo-Aktie einen RSI7-Wert von 43,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 35,11, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.