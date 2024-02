Siemens Healthineers Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Siemens Healthineers wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Siemens Healthineers in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Siemens Healthineers derzeit eine Rendite von 1,8 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 4,2 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 50,32 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (53,98 EUR) weicht somit um +7,27 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (52,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Siemens Healthineers-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Siemens Healthineers mit einer Rendite von 12,08 Prozent mehr als 25 Prozent darüber. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,44 Prozent. Auch hier liegt Siemens Healthineers mit 23,51 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.