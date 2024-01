Bluestar Adisseo Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Bluestar Adisseo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,38 Prozent erwirtschaftet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Bluestar Adisseo damit 2,97 Prozent über dem Durchschnitt von -7,34 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,34 Prozent, und Bluestar Adisseo liegt aktuell 2,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bluestar Adisseo liegt momentan bei 10,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bluestar Adisseo auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 8,18 CNH, während der Kurs der Aktie bei 8 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,8 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Diskussionen über Bluestar Adisseo in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Kommentare in den letzten Wochen. Auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, von denen fünf als "Gut" und drei als "Schlecht" eingestuft werden. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie von Bluestar Adisseo als "Gut" bewertet, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch insgesamt.