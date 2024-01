Bluestar Adisseo Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Bluestar Adisseo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,18 CNH erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,14 CNH, was einem Unterschied von -0,49 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,81 CNH zeigt eine geringe Abweichung von +4,23 Prozent, wodurch auch hier eine neutrale Bewertung ausgesprochen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger sich im letzten Monat verschlechtert hat, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen blieb jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Bluestar Adisseo-Aktie daher ein schlechtes Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -4,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Materialien-Branche eine Überperformance von 2,51 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Analyse der Diskussionen der letzten beiden Wochen ergab eine überwiegend negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Allerdings zeigten sich auch einige positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bluestar Adisseo-Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet wird, eine schlechte Anlegerstimmung aufweist, aber im Branchenvergleich eine gute Performance erzielt hat.