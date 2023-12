Bluesky Digital Assets Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder im Kommunikationsbuzz in den sozialen Medien für die Aktie von Bluesky Digital Assets festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bluesky Digital Assets daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutender Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Bluesky Digital Assets beträgt 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien überwogen zuletzt vorwiegend negative Meinungen über Bluesky Digital Assets. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen vermehrt über die positiven Aspekte des Unternehmens diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bluesky Digital Assets-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 CAD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 0,03 CAD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,03 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Somit erhält Bluesky Digital Assets insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.