Bluescope Steel Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Bluescope Steel":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Bluescope Steel liegt bei 11,67, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 22 für die Bluescope Steel, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite beträgt 3,62 Prozent, was 3,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,76) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Bluescope Steel-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bluescope Steel eher neutral diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Bluescope Steel als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,35 insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" ist, der bei 51 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".