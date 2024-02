Bluescope Steel Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bluescope Steel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert für Bluescope Steel liegt bei 44,9, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50,84 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Bluescope Steel daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Bluescope Steel weist mit einem KGV von 10,93 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 47,89, was einer Unterbewertung um 77 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, sowohl für 50 als auch für 200 Tage, wird hierbei berücksichtigt. Der 200-Tage-Durchschnitt für Bluescope Steel liegt bei 20,68 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 22,19 AUD liegt, was einer Abweichung von +7,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt weist hingegen einen Wert von 22,59 AUD auf, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,77 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bluescope Steel auf Basis trendfolgender Indikatoren daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 3,17 Prozent, was 3,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,39 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bluescope Steel-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Bluescope Steel-Aktie wird daher auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse als neutral bis gut eingestuft.