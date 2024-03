Bluescope Steel Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bluescope Steel":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bluescope Steel beträgt das aktuelle KGV 11, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem durchschnittlichen KGV von 38 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, da an 12 Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Bluescope Steel, was dazu führt, dass die Aktie vom Anleger-Sentiment her als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bluescope Steel von 23,3 AUD mit +10,74 Prozent Entfernung vom GD200 (21,04 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 22,55 AUD, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand +3,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Bluescope Steel-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Bluescope Steel aktuell mit dem Wert 17,96 überverkauft, was als "Gut"-Signal eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung als "Gut".