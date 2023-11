Bluescope Steel Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Bluescope Steel hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -13,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,93 Prozent im Branchenvergleich für Bluescope Steel. Auch im "Materialien"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 33,93 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser starken Leistung in beiden Bereichen wurde Bluescope Steel in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bluescope Steel liegt bei 67,74, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bluescope Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,93 AUD. Der letzte Schlusskurs von 20,31 AUD weicht nur um +1,91 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Fundamental gesehen ist Bluescope Steel im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,34 im Vergleich zum Branchen-KGV von 49,22, was einer Differenz von 81 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.