Bluerush Media Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Bluerush-Aktie wird durch die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,07 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -57,14 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,05 CAD eine Abweichung von -40 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating aus der Analyse der RSIs.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als "Neutral" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen festgestellt wurden.

Insgesamt erhält die Bluerush-Aktie somit ein "Neutral"-Rating aus verschiedenen Analysen und Bewertungen.