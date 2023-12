Bluerush Media Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Bluerush zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 CAD, während der Aktienkurs bei 0,03 CAD um -57,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies zeigt eine Abweichung von -40 Prozent im gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage und bestätigt somit die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bluerush aktuell als "Neutral" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Einstufung als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Bluerush keine wesentliche Veränderung. Weder wurden auffällige Veränderungen im Stimmungsbild der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, noch gab es signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Unternehmen in diesem Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Bluerush deuten darauf hin, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral" führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Bluerush bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.