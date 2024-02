Bluerush Media Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Bluerush untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Erkenntnisse neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Bluerush diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Eine Veränderung würde sich ergeben, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Bluerush keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bluerush-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 50 liegt. Dies gilt auch für den RSI25, der sich ebenfalls bei 50 befindet. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Bluerush-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt sich ein Wert von 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt (Unterschied -60 Prozent), womit die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Wert von 0,02 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Bluerush-Aktie daher in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.