Blueprint Medicines Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Blueprint Medicines-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 58,46 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 83,19 USD lag, was einer Abweichung von +42,3 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 74,26 USD, was einer Abweichung von +12,03 Prozent entspricht. In beiden Fällen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Blueprint Medicines insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im letzten Monat gab es 1 "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 68,43 USD, was einem Abwärtspotential von -17,74 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Blueprint Medicines eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Blueprint Medicines in den letzten 12 Monaten eine Performance von 101,2 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 13,16 Prozent gestiegen sind, was einer Outperformance von +88,04 Prozent entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 20,17 Prozent, wobei Blueprint Medicines um 81,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformances erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, weist Blueprint Medicines derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Somit wird die Aktie bezüglich der ausgeschütteten Dividende als "Schlecht" eingestuft.