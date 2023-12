Blueprint Medicines Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Blueprint Medicines hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 101,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt nur um 24,64 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Blueprint Medicines im Branchenvergleich um beeindruckliche 76,56 Prozent outperformed hat. Auch im Gesundheitspflege-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 17,33 Prozent im letzten Jahr um 83,87 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Blueprint Medicines im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie keine Dividende aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,48 Prozent bedeutet. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung am Markt beeinflussen. In Bezug auf Blueprint Medicines wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.