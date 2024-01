Blueone Card Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Blueone Card-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Preisbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Blueone Card-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Blueone Card-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,35 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,75 USD, was einem Unterschied von -9,45 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 5,43 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,89 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Blueone Card erhält insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Blueone Card in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen gibt ebenfalls keine klaren Hinweise auf eine steigende oder fallende Aufmerksamkeit. Damit erhält die Blueone Card-Aktie ein "Neutral"-Rating.