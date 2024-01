Bluejay Mining Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Bluejay Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -87 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von -15,63 Prozent, womit Bluejay Mining auch hier mit einer Rendite von 71,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bluejay Mining beträgt aktuell 18,12 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In fundamentaler Hinsicht ist Bluejay Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 2,6, was einem Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,81 entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also die öffentliche Wahrnehmung und Diskussion im Netz, zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, weshalb Bluejay Mining in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bluejay Mining daher als "Neutral"-Wert betrachtet.