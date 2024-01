Bluejay Mining Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Derzeit wird die Bluejay Mining-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 2,6 Euro für jeden Euro Gewinn von Bluejay Mining zahlt, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche einen Rückgang um 93 Prozent darstellt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36, was die Unterbewertung des Titels verdeutlicht. Auf Basis des KGV wird die Bluejay Mining-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral betrachtet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bluejay Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,54 und ein Wert für den RSI25 von 59,34, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Was die Dividende betrifft, weist Bluejay Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,82 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.