Bluejay Diagnostics, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Bluejay Diagnostics liegt bei 73,56, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, weshalb hier ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bluejay Diagnostics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,77 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,01 USD weicht somit um -47,83 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,56 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,45 Prozent Abweichung) auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Bluejay Diagnostics-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, da in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Bluejay Diagnostics in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion über Bluejay Diagnostics als normal und die abnehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Zuletzt stand auch die Aktie von Bluejay Diagnostics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die negativen Themen rund um Bluejay Diagnostics führten insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".