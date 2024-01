Bluejay Diagnostics Aktie: Knallt es bald?

Die Bluejay Diagnostics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,03 USD verzeichnet, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,2 USD eine Abweichung von -76,14 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,99 USD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -59,87 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bluejay Diagnostics war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Auch die diskutierten Themen waren mehrheitlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bluejay Diagnostics-Aktie mit einem Wert von 94,59 als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Selbst bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 74 eine Überkauf-Situation, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes im Hinblick auf Bluejay Diagnostics festgestellt. Diese negative Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, während die gestiegene Aufmerksamkeit in den sozialen Medien mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält das Unternehmen für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Einstufung.