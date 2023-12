Bluejay Diagnostics Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktienkurse von Bluejay Diagnostics ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten festgestellt haben. Obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, wird die Stimmung dennoch als "schlecht" eingestuft. Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Bluejay Diagnostics-Aktie ein "schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs sowohl vom 200-Tage-Durchschnitt als auch vom 50-Tage-Durchschnitt deutlich abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bluejay Diagnostics liegt bei 61,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ähnliche Werte und führt zu einer Gesamtbewertung als "neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher auch in dieser Kategorie eine "neutral"-Bewertung. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit rund um Bluejay Diagnostics führen jedoch zu einem insgesamt "schlecht"-Rating für die Aktie.