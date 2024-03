Bluechiip tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Eurobank Ergasias":

Die Bluechiip-Aktie befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage, da der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs nur bei 0,007 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -65 Prozent zum GD200 bewertet wird, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 0,01 AUD einen Abstand von -30 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde eine neutrale Bewertung ermittelt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung darauf hin, dass die langfristige Stimmungslage neutral einzuschätzen ist.

Die Anleger-Stimmung bei Bluechiip ist hingegen insgesamt positiv. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Abschließend wurde die Bluechiip-Aktie hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bluechiip-Aktie daher eine neutrale Bewertung für diesen Analysepunkt.