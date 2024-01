Bluechiip Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Bluechiip-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,012 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -40 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Abweichung von -40 Prozent führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in langfristigen Diskussionen über Bluechiip gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, wodurch sich insgesamt ein "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bluechiip-Aktie beträgt aktuell 66, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 68,18 und liefert ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Bluechiip war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für Bluechiip in der einfachen Charttechnik, im Sentiment und Buzz, sowie in der Analyse der RSIs eine überwiegend negative Bewertung.