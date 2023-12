Bluechiip Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adecco Group":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bluechiip-Aktie liegt bei 66,67 und zeigt damit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 59, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Daher wird die Bluechiip-Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es bei Bluechiip keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, weder in Bezug auf die Anzahl der Beiträge noch auf die Stärke der Diskussion. Daher wird das Sentiment und Buzz für Bluechiip als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung rund um Bluechiip war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der Bluechiip-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Bluechiip-Aktie, basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.