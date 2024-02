Bluebird Merchant Ventures wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Bluebird Merchant Ventures zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,82 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,575 GBP liegt, was einem Abstand von -29,88 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage derzeit bei 0,65 GBP, was einer Differenz von -11,54 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird der Gesamtbefund als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bluebird Merchant Ventures gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen zu Bluebird Merchant Ventures wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Bluebird Merchant Ventures bei 87,5 liegt, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.