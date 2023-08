Bluebird Bio Prognosen: Aktien könnten potenziell um +94,20% steigen - Quartalszahlen im Fokus

In den letzten Wochen hat sich der Aktienkurs von bluebird bio leicht rückläufig entwickelt. Die Charttechnik deutet jedoch auf eine kurzfristige Unterstützung hin. Analysten schätzen den Kurs auf Sicht von 12 Monaten auf rund 6,81 EUR, was einem Gewinn von +94,20% entspräche. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten also potenziell von dieser Entwicklung profitieren.

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Quartalszahlen für das 3. Quartal von bluebird bio präsentieren werden. Die Erwartungen der Analysten sind hoch und prognostizieren einen starken Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal sowie einen voraussichtlichen Rückgang des Verlustes. Dies könnte dazu führen, dass die bluebird bio Aktie in Zukunft weiter an Attraktivität gewinnt.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Informationen lediglich...