Bluebird Bio Aktien: Quartalszahlen und Prognosen beeinflussen Kursentwicklung

Der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um -9,42% gefallen. Die Aktie befindet sich also in einer Abwärtsbewegung und hat keinen starken Support durch den gleitenden Durchschnitt 50.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen von bluebird bio ausfallen werden und wie sich dies auf den Aktienkurs auswirken wird. Analysten sind optimistisch für das kommende Quartal und prognostizieren einen Umsatz- und Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorquartal.

Für langfristig orientierte Aktionäre sieht die Prognose ebenfalls positiv aus. Über das Jahr hinweg wird ein Anstieg des Umsatzes erwartet, während der Verlust voraussichtlich zurückgehen wird. Obwohl der Kurs in den letzten 30 Tagen gesunken ist, sehen Analysten auf Sicht von 12 Monaten ein Potenzial für eine beachtliche Rendite.

Doch es ist zu beachten, dass die Charttechnik ein...