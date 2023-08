Bluebird Bio Aktie: Negative Kursentwicklung erwartet, aber langfristige Prognose ist optimistisch

Die bluebird bio Aktie hat in den letzten Monaten eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt keine Unterstützung, was bedeutet, dass der Abwärtstrend anhalten könnte. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Kurs auf Jahressicht erholen wird und empfehlen daher ein Investment in die Aktie.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen von bluebird bio im Vergleich zum Vorjahr entwickeln werden. Die Erwartungen der Analysten deuten jedoch auf einen deutlichen Anstieg des Umsatzes hin. Auch der Verlust soll sich verringern. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse und hoffen darauf, dass diese positiv ausfallen werden.

Auf lange Sicht sind die Prognosen ebenfalls optimistisch. Analysten gehen davon aus, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn steigen werden. Dies könnte dazu führen,...