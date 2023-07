Bluebird Bio Aktie: +14,20% Wachstum mit optimistischer Prognose und Umsatzsprung erwartet

In den letzten drei Monaten hat die bluebird bio Aktie um +14,20% zugelegt. Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren eine weitere positive Kursentwicklung in den nächsten 12 Monaten. Basierend auf ihren Schätzungen könnte der Kurs auf 6,56 EUR steigen, was einem potenziellen Gewinn von +89,12% entspricht.

Die Quartalsbilanz des Unternehmens wird in 103 Tagen veröffentlicht. Experten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Während das Unternehmen im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 63,81 Tsd. EUR erzielte, wird für das kommende Quartal ein Umsatzsprung um +1,52 Tsd. Prozent auf 14,55 Mio. EUR prognostiziert.

Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +27,70% fallen auf -53,85 Mio. EUR. Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit weiterem Wachstum in...