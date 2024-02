Bluebet Holdings Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Bluebet wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich zum Negativen verändert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bluebet gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bluebet-Aktie ein "Neutral"-Signal aufweist, sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50. Insgesamt wird der Kurs der Bluebet-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.